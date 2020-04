Bali 2019 (foto)

Bali je neoddeliteľnou súčasťou Indonézie a z nejakého zvláštneho dôvodu sa stal tento ostrov akýmsi symbolom celej krajiny. Je to aj symbol turizmu, ale je to aj ostrov krásnych chrámových komplexov či zabudnutých palácov...

Sú miesta na tomto svete, ktoré ma neskutočne lákajú a volajú, aby som sa do nich vybral a potom sú také, ktoré si rád pozriem, no bez emócie, bez tej túžby, že ich musím vidieť a byť tam. Presne takým miestom je pre mňa Bali. Stalo sa akýmsi zvláštnym symbolom turizmu a rozpráva sa o ňom tak veľa, až človek získa akýsi zlý pocit z toho, že jeho tam nič neťahá. Vybral som sa na Bali po prvý krát pred viac než troma rokmi a za pár dní ma ostrov nedokázal nadchnúť. Aj napriek tomu som sa na Bali vybral znovu, pretože nerád súdim miesta počas pár hodín či pár dní. Bali však nebolo cieľom, bolo len miestom, ktoré prejdeme a strávime tu niekoľko dní, aby sme odtiaľ na našej 11-týždňovej ceste mohli odletieť na pre mňa zaujímavejšie miesta, na severné Borneo.

Bali sa opisuje ako ostrov Bohov, no zároveň je to aj ostrov turistov, možno už aj tých povýšili miestami na bohov, alebo si to aspoň niektorí o sebe myslia. Áno Bali je miestom, ktoré je až príliš nasiaknuté masovým turizmom, ale je to úplná pravda? Nie je! Sú miesta, ktoré vidíte raz a viete, že sa tam už nechcete vrátiť, ale aj Bali má kopec čarovných zákutí, kde nestretnete davy a presne o tom to je. Niekedy stačí vynechať najhlúpejšie instagramové spoty pre tých ktorých svet sa scvrkol do zbierania srdiečok, kde sa ľudia tlačia kvôli nič nehovoriacej fotke a máte krásne miesta pre seba.

Chrám Ulun Danu Beratan na brehu jazera (TK)

Ulun Danu Beratan a jeho podvečerná atmosféra (TK)

Krásnych pohľadov sa v Ulun Danu Beratan nabažíte (TK)

Chrám Uluwatu na vysokom skalnatom brale (TK)

Známy chrám Tanah Lot na brehu mora akosi nemal atmosféru (TK)

Nádherný chrámový komplex Pura Besakih je zároveň najposvätnejšie miesto na Bali (TK)

Nádherný chrám Batubulan (TK)

Tradičné vežičky meru v chráme Taman Ayun (TK)

Chrám Saraswati v starom Ubude (TK)

Chrám Saraswati v Ubude z tesnej blízkosti (TK)

Bali sa pre mňa stalo ostrovom krásnych chrámov a palácov. Presne za nimi sme sa napokon na ostrov vybrali a naplánovali sme si ich toľko, až sa nám ku koncu začínali zlievať dokopy ako bucharské medresy, ktoré človek hľadá v starom meste od rána do večera. Sú chrámy, ktoré pozná každý a kde sú davy turistov, no sú aj také, kde sme boli úplne sami a v tom je tá krása. Tanah Lot a Uluwatu, azda najznámejšie chrámy Bali prešli bez emócie, no chrámy ako Batubulan, Batuan či Batukaru mali svoju atmosféru. Tiež obľúbený chrámový komplex Pura Besakih bol očarujúci pre svoju veľkoleposť a rozľahlosť, kde sa môžete túlať a hľadať pekné výhľady. Krásnym miestom bol aj chrám Ulun Danu Beratan na brehu jazera. Mali sme šťastie na počasie, prišli sme podvečer, bez náhlenia, bez toho, aby čas existoval a dve hodiny sme strávili pozorovaním jeho krásy a jazera. Bali sú aj ryžové políčka a hoci ich vidíte veľa krát aj pri prechádzaní ostrovom, tak najviac zapôsobili tie, kde sa môžete poprechádzať. V porovnaní dvoch najznámejších, teda Tegallalang a Jatiluwih, ťahajú u mňa tie prvé za kratší koniec. Jatiluwih nie sú tak krásne terasovité a ukryté v džungli, ale mali svoj priestor na prechádzky s hŕstkou ľudí, ktorú korunuje ryžový čaj s výhľadom na krajinu. Paláce na Bali sú špeciálna sorta pamiatok. Akoby stáli mimo záujem a keď k ním prídete tak sú takmer len vaše. Skrývajú krásnu históriu, často múzea, maľby a majú v sebe patinu, ktorú tak rád na cestách hľadám. Ubud sa mi bude spájať so skvelým jedlom akým je Babi Guling a s tradičnými (hoci turistickými) tancami Legong a Barong, ktoré stojí za to vidieť.Ak sa na Bali vyberiete za históriou, chrámami, palácmi, skvelým jedlom či tradíciami, bude sa vám tento ostrov páčiť. Ak však chcete ísť k moru, vyberte si krajšie miesta, krajšie ostrovy, máte neďaleko Malajziu či Thajsko, kde takáto dovolenka bude stáť zato. Ak sem nejdete kvôli pláži a moru, Bali si rozhodne užijete. Každý po svojom!

Ryžové políčka Jatiluwih (TK)

Bali má mnoho tvárí a toto je jednou z nich (TK)

Ryžové políčka Tegallalang (TK)

Tegallalang má niekoľko pekných momentov (TK)

Dokonalý Babi Guling v Ubude (TK)

Kúsok oddychu, Ubud (TK)

Jedlo na Bali je skutočne lahodné (TK)

Kultúrne predstavenie Barong v Ubude (TK)

Krásne tance tradičného predstavenia Legong (TK)

Pláž v Nusa Dua (TK)

Bali má aj niekoľko palácových komplexov (TK)

Paláce ukážu aj krásne umenie (TK)

Výzdoba vodného pavilónu Kertha Gosa (TK)

Krásny vodný palác Taman Ujung (TK)

Ak si porovnám Jávu a Bali, čo už teraz môžem, tak pre mňa je Jáva jasným víťazom. Bali má v sebe kopec krásy, naozaj obrovské množstvo príjemných a aj unikátnych miest, ale pre mňa chýba Bali atmosféra, ktorú milujem na iných miestach, ktoré môžem volať obľúbené. Som šťastný, že som sa na Bali opäť vybral po druhý krát a tento krát som z neho videl 10x viac ako predtým, ale ostrov mi neulahodil a o tom to presne má byť. Po mne prídu ľudia, ktorí si toto miesto zamilujú a svet bude opäť v rovnováhe...

foto: Tomáš Kubuš / Jáva, september 2019



