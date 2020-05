Sudán. Fotonávraty

Zaujal vás niekedy africký Sudán? Čo sa v ňom dá vidieť? Prečo do neho cestovať? Ak milujete miesta bez turistov, pyramídy, historické príbehy a orientálny svet, už viete prečo prečo sa do Sudánu vybrať. Fotografie vás tam vezmú!

Africký Sudán ja mimoriadne zaujímavá krajina (áno, viem, ktorá nie je, však?) a už dlho som túžil prejsť sa jej miestami a splniť si niekoľko svojich snov. Ak sa povie Sudán, prvou emóciou môže byť vojna v Darfúre, vojna s Južným Sudánom, vojna, konflikt, africký chaos, nestabilita a pokojne by sa našlo aj niekoľko ďalších, podobných emócii. No na strane druhej, Sudán je vzácna historická krajina, ktorú pretína Níl a kde nájdete pyramíd viac, než v samotnom Egypte.

Potešte sa fotkami zo severného Sudánu a získajte predstavu o tom ako táto krajina pôsobí. Hlavné mesto Chartúm je ako spleť afrického a arabského mesta a hoci je oboma nohami v Afrike, má stále akýsi orientálny šarm pretkaný chaosom. Chartúm nie je o pamiatkach, ale zopár ich tu predsa len nájdete. Skôr je o atmosfére mesta, kde sa zlieva Modrý aj Biely Níl a kde si vychutnávate poháriky čaju sediac na kartónovej škatuli po tom ako ste hodiny prečesávali trhoviská. Neďaleko zase natrafíte na Omdurman. Neďaleko znamená len na druhej strane Nílu, pretože obe mestá do seba zapadajú ako Níl stretávajúci sa na konci ostrovčeka Tuti. Kým Chartúm nemá v sebe starobylú patinu, Omdurman to všetko vynahradí. Fascinujúci trh, kde nájdete aj veci o ktorých ste netušili, že existujú, hrobka slávneho Mahdího, ktorý bojoval proti Britom a napokon ak máte šťastie a ste tu v piatok, môžete si podvečer zájsť na cintorín. Inde vo svete sa ľudia stretnú piatok podvečer všade inde len nie na cintoríne, no tu v Omdurmane sa stretnú desiatky, stovky ľudí, ktorí pri hrobke svätca tancujú, spievajú a vytvoria unikátnu atmosféru, akú by ste inde v severnom Sudáne nenašli. Tancujúci derviši ešte dnes naháňajú zimomriavky.

V centre Chartúmu (TK)

Veľká mešita Masjed Kabir (TK)

Centrum dnešného Chartúmu (TK)

Predáva sa všade / Chartúm (TK)

V lokálnej, pouličnej čajovni / Chartúm (TK)

Trhovisko má nefalšovaný arabský nádych / Omdurman (TK)

Dostanete tu kopec potrebných a ešte viac nepotrebných vecí / Omdurman (TK)

Ochutnáte pouličný falafel? / Omdurman (TK)

Hrobka islamského Mahdího / Omdurman (TK)

Na sudánskej káve / Omdurman (TK)

Piatkové predstavenie dervišov na cintoríne / Omdurman (TK)

Unikátne predstavenie dervišov na miestnom cintoríne / Omdurman (TK)

Opustil som mesto a vydal sa na sever hľadať poklady utopené v piesku a prachu. Prázdna krajina, polopúšť, púšť, hlinené dedinky a hŕstka ľudí kráčajúcich po vodu niekam k studni. Ničota, no predsa život, hoci iný na aký sme zvyknutí z pohodlia našich domovov. Domov má milión podôb. Sudán je obrovská krajina a kým sa nerozdelil, bol najväčšou krajinou Afriky. Dnes tento titul drží v rukách Alžírsko. Monotónnosť krajiny má však akosi rád. Kazašskú step, Síbir z okna Transsibírskej magistrály, iránske púšte či polopúšte. Niekto povie, že tam nič nie je, ale prečo sa potom nedokážem prestať pozerať z okna? Vydal som sa do piesku púšte hľadať ruiny starobylej Dongoly. Kedysi tu žilo kresťanské kráľovstvo Makúrie, ktoré bolo tak mocné, že odrazilo aj prvých moslimov. Makúria sa za stáročia oslabila, rozpadla a polmesiac sa vrátil, no dnes jej príbehy prikryl piesok a prach.

Ruiny starého kráľovstva / Dongola (TK)

Stopy zabudnutej kresťanskej Makúrie / Dongola (TK)

Zaujímavé hrobky sú najnovším prírastkom starého mesta / Dongola (TK)

Na brehu Nílu / Dongola (TK)

Kompou cez Níl (TK)

Muž z Núbie (TK)

Sudánske jedlo je jednoduché, ale mimoriadne chutné (TK)

Severný Sudán skrýva množstvo krásnych a na prvé počutie aj neznámych miest či zážitkov. Plavba starou kompou cez Níl, hľadanie ruín egyptského chrámu Amenhotepa III. v Solebe, ktoré stoja na prahu oázy a kde budete hodiny sami s vlastnými myšlienkami. Sadnem si na vrchol chrámu a sledujem západ slnka. To sú momenty, ktoré si človek bude pamätať ešte dlho. Počuli ste už o ostrovčeku Sai? Zrejme nie a zrejme ste ani nemali prečo, ale tento nílsky ostrov je tak fascinujúci, že som neveril vlastným očiam. Kráčate tu medzi ruinami, ktoré sú nahádzané na sebe a keď vidíte kamenné blogy popísané hieroglyfmi, koptské kríže, osmanské ruiny a merojské pohrebiská a všetko je to pred vašimi očami, tak si pripadáte ako v knihe sudánskej histórie. Črepov je tu toľko, že po nich kráčate. Podobne momenty zažijete v turkménskom Merve, uzbeckom Poykente či Varakši, ale Sai je unikát. Ešte pohárik čaju v domčeku núbijského strážnika, noc na matraci pod hviezdami núbijskej oblohy a idem objavovať svet pyramíd.

Unikátna historická Kerma a jej ruiny (TK)

Pohľadáte v kameňolome sochu faraóna? / Tombos (TK)

Výhľad na tretí nílsky katarakt (TK)

Nádherný egyptský chrám Amenhotepa III. / Soleb (TK)

Egyptské stĺpy starovekého chrámu / Soleb (TK)

Potulky opusteným chrámom / Soleb (TK)

Len tak si sedieť na vrchole chrámu / Soleb (TK)

Loďkou na nílsky ostrov Sai (TK)

Kúsok skameneného stromu / ostrov Sai (TK)

Ruiny osmanskej pevnosti na brehu Nílu / ostrov Sai (TK)

Tisíce črepov pod nohami / ostrov Sai (TK)

Aj takto vyzerá krásna sudánska krajina v okolí Jebel Dosha (TK)

Egypt má množstvo pyramíd, ale Sudán ho strčí do vrecka. Áno, sudánske pyramídy nie sú tak známe a slovíčko Gíza vždy zatieni Meroe, Sakkára skryje Nuri, ale ak sem raz prídete, tie egyptské pyramídy vám odrazu prídu hlúpo povedané „obyčajné“, hoci sa svojou monumentalitou nedajú porovnať. Kráčal som Gízou, Dáhšurom, Sakkárou, miloval som pohľady na kamenné ihlany rastúce z piesku, ale keď som uvidel Nuri, tak som mal hlavu plnú sudánskych pyramíd. Krásne pyramídy stoja pod svätou horou Jebel Barkal, no tam pohľady zlákajú aj ruiny egyptských chrámov či unikátne hrobky v El Kurru s maľovanými freskami. Nuri je sen. Púštny sen, kde sa z piesku zrodili krásne pyramídy, ktoré nahlodal čas. Králi Meroe, Napaty, králi 25.egyptskej dynastie, našli tu svoj večný pokoj. Robím stopy do piesku a užívam si to, že tu nikoho niet. Tu nezastavujú turistické autobusy plné dovolenkárov, ktorí si odskočili od all inclusive bufetu, tu niet niekoho.

Posvätná hora Jebel Barkal s ruinami egyptských chrámov / Jebel Barkal (TK)

Ruiny pyramíd v El Kurru / Jebel Barkal (TK)

Nádherné maľby v egyptských hrobkách El Kurru / Jebel Barkal (TK)

Pyramídy v tesnej blízkosti svätej hory / Jebel Barkal (TK)

Ranné pyramídy pod svätou horou / Jebel Barkal (TK)

Nuri je miestom s najkrajšími pyramídami Sudánu / Nuri (TK)

Krása sudánskych pyramíd / Nuri (TK)

Pyramídy stoja vedľa seba / Nuri (TK)

Krása kameňa vyrastajúceho z piesku / Nuri (TK)

Na slovíčko s nomádmi / Bayuda (TK)

Ťava na púšti / Bayuda (TK)

Zlatým klincom Sudánu je bájne a legendárne Meroe. Staroveké miesto, ktoré poznali aj Rimania a ktoré zbohatlo na kvalitnom železe. Kedysi tu stálo cez 200 pyramíd, dnes sú ich tu stále desiatky a hoci mnohé prešli rekonštrukciou, sú krásne a pohľad na ne vás odstaví na niekoľko minút. Len sedím v piesku a hľadím pred seba. Nič viac, nič menej. Meroe je splnený sen a presne o tom by cestovanie malo byť. Sudán dá každému viac, než od neho očakáva!

Ruiny bájneho Meroe už ani nepripomínajú mesto / Meroe (TK)

Odveziete sa na ťave až k pyramídam? / Meroe (TK)

Niektoré pyramídy zostali krásne, iné zvláštne zrekonštruovali / Meroe (TK)

V Meroe budú len vaše stopy / Meroe (TK)

Panoráma Meroe je prešpikovaná pyramídami / Meroe (TK)

Len si tak kráčať v Meroe / Meroe (TK)

Dá sa nemilovať takáto krása? / Meroe (TK)

