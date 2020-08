Zakynthos 2020 (foto)

Hľadáte miesto, kam by ste sa v tejto zvláštnej dobre vybrali na dovolenku? Grécko sa vyprofilovalo ako jedna z najlepších krajín, kde sa dá cestovať. Vyberte sa na ostrov Zakynthos a môžete zažiť príjemný ostrov. Ako vyzerá?

Zakynthos patrí medzi najznámejšie ostrovy celého Grécka. Nepoviem, že je najkrajší, pretože každý má o kráse svoje vlastné predstavy, no je to ostrov, ktorý vie rozhodne zaujať a to je dôležité. Už z trajektu z pevninského Killini sledujeme ako krásne tento ostrov rastie z vody a aký je hornatý, pričom len kde tu sa objavia malé mestečká či usadlosti. Zakynthos je miesto, ktoré nezaujme či nenadchne pre svoju históriu alebo kultúru, pretože sa s ním pohralo v 1953 veľmi silné zemetrasenie a veľké množstvo krásy sa premenilo na prach a ruiny.

Aj napriek tomu má Zakynthos svoje vlastné ťaháky. Čo si prvé predstavíte ak sa spomenie tento ostrov? S obrovskou pravdepodobnosťou to bude tyrkysová zátoka a slávna pláž Navagio s ikonickým vrakom lode, však? V skutočnosti je ešte krajšia, než na obrázkoch a keď nad ňou stojíme, som prekvapený. Nečakal som, že bude taká pekná, že dokáže prekvapiť a tak si pohľad užívame bez typických davov, aké by ste tu stretli ešte minulý rok. Zakynthos si bez vlastnej dopravy nevychutnáte, pretože autobusová doprava po ostrove je viac, než mizerná a dostanete sa akurát k väčším miestam. Pláže, zátoky, zaujímavé pohľady či malé dedinky o to všetko by ste prišli, keby ste sa spoliehali len na ňu. Najväčším mestom ostrova je Zakynthos Town, známe aj ako Zanté a hoci je pomerne malé, má svoje milé zákutia. Mieša sa v ňom krása benátskeho vplyvu, ktorý je tu na Iónskych ostrovoch pomerne silný s gréckymi reáliami a vznikne z toho jedno príjemné miesto. Pripomína mi Korfu, ale to je väčšie, zaujímavejšie a živšie. Zakynthos má podľa niektorých ukrytú krásu v zátokách s krásnymi plážami, kde sa zastavia, okúpu a idú k ďalšej, ale pre mňa mal Zakynthos čaro v malých dedinkách. Čas sa v nich nielen, že zastavil, on v nich nikdy neexistoval. Sem tam sa nad strechami domov dvihne kostolná veža v benátskom štýle, inokedy zase natrafíme na kostolík v typickom ostrovnom štýle a je zaujímavé ich sledovať. Domáci sa sem tam túlajú ulicami, sedia na priedomí, za dedinkami rastú olivovníky a na niektorých miestach aj vinič z ktorého vyrábajú lokálne vína. Ku gréckemu ostrovu patrí ruka v ruke aj skvelá grécka kuchyňa a tak v miestnych podnikoch či tavernách objavíte typické chuťovky ako mousaka, souvlaki, stifado a medzi lokálnymi jedlami nájdete aj zajaca. Zakynthos si napokon každý užije podľa vlastných predstáv a každý si ho obľúbi inak.

Inšpirujte sa článkom s 10 zaujímavými miestami, ktoré môžete na ostrove objaviť a vychutnajte si tak Zakynthos naplno:

Ak sa do Grécka chystáte, nezabudnite sa pred cestou registrovať, aby vám prišiel QR kód, ktorým sa po prílete preukážete. Bez toho, by vaša grécka cesta skončila skôr, než začne. Nájdete ho TU.

Trajekt na Zakynthos (TK)

Zakynthos sa už blíži (TK)

V centre hlavného mesta (TK)

Kostol Agios Nikolaos v centre starého mesta (TK)

V prístave starého mesta (TK)

Veža v benátskom štýle dominuje nábrežiu (TK)

Pobrežie neďaleko pláže Alykes Beach (TK)

Obľúbená pláž Xigia (TK)

Xigia Beach a jej tyrkysová voda (TK)

Najstarší olivovník na ostrove v Exo Chora (TK)

Benátska veža kostola v dedinke Volimes (TK)

Typická zvonica vo Volimes v ostrovnom štýle (TK)

Stará benátska veža vedľa kláštora Anfonitria (TK)

Posvätný kláštor Anfonitria (TK)

Na nádvorí kláštora Sv.Juraja neďaleko známej pláže Navagio (TK)

Slávna Navagio Beach (TK)

Ikonický vrak lode na Navagio (TK)

Ako vyzerá pohľad z vyhliadky na opačnej strane Navagia? (TK)

Dokonalé Stifado (TK)

Grécka Musaka patrí k najznámejším jedlám (TK)

Lokálne víno si na ostrove rozhodne vychutnajte (TK)

Kláštor za dedinkou Machairado (TK)

Známa Laganas Beach ešte bez davov (TK)

Najkrajší výhľad na mesto Zakynthos je z vyhliadky Bochali (TK)

Tak čo, skúsite si tento rok naordinovať Zakynthos?

foto: Tomáš Kubuš / Zakynthos, júl 2020



