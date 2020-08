Litva 2020 (foto)

Pobaltská Litva patrí spoločne s celým regiónom k málo známym kútom Európy. Ťažko povedať prečo tomu tak je. Vyberte sa do Litvy a zistíte, že je krajina plná dobrodružstva a zážitkov. Vybral som sa do nej tretí krát a neľutujem!

Pri pohľade na "zelenú" mapu Európy človek nemá veľmi na výber ak chce cestovať, no to je len prvý pohľad a prvý dojem. Stačí sa na ňu zahľadieť dlhšie a odrazu je hlava plná nápadov. Jeden z nich hovoril o tom, že by sme sa mohli vrátiť po niekoľkých rokoch do Litvy, ktorá na nás zapôsobila. Rýchly nápad, letenky kúpené a o dva týždne už sedíme v lietadle do Vilniusu. Medzičasom sa situácia zmenila a pri lete z Viedne je už pre Slovákov nariadená karanténa, takže je to dnes o kúsoček ťažšie, ale ak by ste chceli ísť autom cez Poľsko, môžete si Litvu vychutnať plnými dúškami. Pobaltie je geniálny región.

V Litve sme tentokrát strávili päť dní, celý pracovný týždeň a hoci vieme, že by sme tu mohli stráviť aj dva či tri krát dlhšie, bolo to pre nás akurát. Koniec koncov ide o moju tretiu návštevu a tak človek vie, čo môže čakať a ako si ju vychutnať. Prečo by vás Litva mohla prilákať?

Litva je krásna, historická krajina posiata zaujímavosťami. Mnohé možno nie sú prvoplánové a treba ich trošku hľadať, ale práve to hľadanie je korením cestovania. Na začiatok si vychutnajte Vilnius, mesto so silnou poľskou stopou, kde sa dodnes mieša prezývka pobaltského Jeruzalemu s moderným miestom. Staré uličky takmer vždy končia pri niektorom z kostolov a keď sa na mesto pozriete z vŕšku ozdobeného Gediminasovou vežou, celú panorámu zaplavia kostoly a kostolné veže. Môžete navštíviť aj recesistickú republiku Užupis s vlastnou ústavou a bohémskou atmosférou. Ak si chcete spraviť jednodňové výlety z hlavného mesta, natrafíte na Trakai alebo Kernavé. Kým Trakai kričí krásou svojho stredovekého hradu a komunite Karaimov, Kernavé patrí k najzaujímavejším archeologickým lokalitám Litvy, ktorá hrdo nosí prezývku "litovská Trója".

Chcete zažiť najlitovskejšie miesto krajiny? Vyberte sa do Kaunasu, kde pulzuje študentský život a kde sa na jednom námestí skrýva kopec krásy. Nájdete tu aj ruinu pevnosti, staré fasády domov, kostoly a prvý litovský parlament. Kaunas je miesto, kde si chcete sadnúť, vychutnávať si fantastickú litovskú kuchyňu, popíjať vychladený Švyturys či lokálne, remeselné pivá a len nasávať atmosféru. O atmosfére môže byť reč aj v okolí mesta Šiauliai. Tu však hovoríme o inej atmosfére, pretože za mestom sa dvíha neveľký kopček známy ako Hora krížov, najslávnejšie pútnické miesto Pobaltia. Môžete tu zapichnúť svoj vlastný kríž alebo sa len poprechádzať a pozrieť na toto unikátne miesto.

Vyberte sa napokon aj na západ krajiny, kde vás privíta Klaipeda s jemným, škandinávskym nádychom, odkiaľ premávajú trajekty na Kurskú kosu. Tá je najunikátnejšou oblasťou Litvy a tento úzky výbežok vystreľuje z ruskej enklávy Kaliningrad. Meria 100 kilometrov a polovica patrí Litve. Na juhu nevynechajte mestečko Nida. Utopené v lese, na brehu lagúny sa za jej drevenými domčekmi dvíhajú prekrásne pieskové duny. Po ich zdolaní si vychutnajte údené ryby, poprechádzajte sa v okolí drevených domov, navštívte ten, kde býval Thomas Mann a nasávajte pokoj a ticho tohto miesta.

Tak čo, ešte stále si myslíte, že Litva nie je dobrým nápadom? Pozrite si aj niekoľko fotiek z výletu a inšpirujte sa!

.: VILNIUS :.

Katedrála so zvonicou je najznámejším miestom Vilniusu (TK)

Obrovský kostol sv.Kazimíra (TK)

Uličkami starého Vilniusu, kde bola kedysi židovská štvrť (TK)

Uličkami starého mesta Vilnius (TK)

Vilnius mal kedysi silnú židovskú komunitu (TK)

Panoráma mesta z pahorku (TK)

Vitajte v republike Užupis (TK)

Anjel je symbolom Užupisu (TK)

Šaltibarščiai, teda studený boršč je národným jedlom Litvy (TK)

Pri kostole sv.Anny (TK)

.: TRAKAI :.

Trakai patrí k ikonám Litvy (TK)

Najkrajší hrad Litvy je Trakai kúsok od Vilinusu (TK)

Pred vstupnou bránou (TK)

Trakai je impozantnou stavbou (TK)

.: KERNAVÉ :.

Kernavé bolo kedysi hlavným mestom (TK)

Dnes zostali v Kernavé len opustené pahorky (TK)

Ako sa tu mohlo žiť? (TK)

Kernavé leží na brehu rieky Neris (TK)

.: KAUNAS :.

Nekonečná promenáda v Kaunase (TK)

Krása hlavného námestia (TK)

Katedrála na hlavnom námestí (TK)

Stará synagóga (TK)

Kaunas a jeho pevnosť (TK)

Cepelinai patrí k najtradičnejším jedlám Litvy (TK)

Pod kostolom Vytautasa (TK)

.: KLAIPEDA :.

Divadlo na hlavnom námestí, ktoré poznal aj Hitler (TK)

Klaipeda a jej kanál (TK)

Medzi symboly mesta patrí aj plachetnica (TK)

Škandinávsky nádych mesta (TK)

Klaipeda má v sebe príjemné zákutia (TK)

.: KURSKÁ KOSA :.

Trajektom na Kurskú kosu (TK)

Za mestom Nida sa dvíhajú pieskové duny (TK)

Nida je plná drevených domčekov (TK)

Fantastické pieskové duny na hranici medzi Litvou a Ruskom (TK)

Na najvyššej dune menom Parnidis, ktorá ma 52 metrov (TK)

Kurská kosa má prezývku Európska Sahara (TK)

V Nide si vychutnajte údené ryby (TK)

Farby Kurskej kosy (TK)

Ak Vás Litva zaujala, vedzte, že táto krajina je malým gastronomickým rajom. Nehovorí sa veľmi o litovskej gastronómii a preto som dal dokopy článok s tradičným a lokálnym jedlom. Ak milujete ochutnávanie na dovolenke, Litvu si zamilujete!

foto: Tomáš Kubuš / Litva, jún 2020



