Západné Maďarsko. Termálne kúpele, Balaton aj Dunaj

Termálne kúpele, ruiny hradov, balatonské pláže, skvelé víno, jedlo a kopec zaujímavosti. Západné Maďarsko je regiónom, ktorý čaká na svoje objavenie. Má v sebe toľko miesto a zážitkov, že budete nadšení!

Kedysi bolo Maďarsko ľahko dostupnou a vyhľadávanou destináciou a hoci sa na neho posledné roky akoby zabudlo, toto leto sa opäť hlásilo o slovo a mnohí si ho prišli vychutnať. Niet sa čomu diviť, pretože Maďarsko má toho v ponuke akosi priveľa. Môžete sa tu kúpať v termálnych vodách, užívať si balatonské pláže, jedlo, biele víno, navštíviť pevnosť Szigliget, oddýchnuť si v Budapešti a vydať sa po stopách Dunaja do Visegradu alebo malebného Szentendre. Možností je tak veľa.

Maďarsko sa od 1.9 nateraz uzavrelo, ale snívať a plánovať svoju cestu či výlet môžete predsa kedykoľvek, nie? Skúste sa nabudúce vybrať do západného Maďarska a uvidíte, že ste spravili dobre.

Určite viete, že Maďarsko je známe svojimi termálnymi kúpeľmi a ak je vašim snom kúpať sa na viacerých miestach, tak práve región na západe krajiny vám to vie zaručiť. Neďaleko od seba tu nájdete miesta akými sú Bük, Sárvár či Hévíz. Každé z nich má svoju vlastnú predstavu o oddychu a vy nebudete vedieť, ktoré sa vám páči viac. Bükfürdő je o totálnom oddychu a v Sárvári a Hévízi nájdete aj stopy histórie či kultúrneho vyžitia. Okrem svojho kúpeľného magnetu za ktorým prichádzajú takmer všetci návštevníci nájdete v Sárvári aj krásne, historické centrum. Hoci malé, ale príjemne malebné a top pamiatkou je kaštieľ Nádasdy. Začali ho stavať už v 13.storočí a bol domovom aj pre Ferenca Nadásdyho, ktorý mal za ženu Alžbetu Báthoryovú. História sa pekne prepletá, čo poviete? Dnes je kaštieľ prístupný, plní funkciu múzea a hlavná sála je ozdobená krásnymi freskami. Nazrite ešte do krásneho arboréta a keď budete vykúpaní a oddýchnutí, presuňte sa do Hévízu.

Sárvár so svojim kaštieľom (TK)

Krásny interiér kaštieľa v Sárvári (TK)

Prechádzka arborétom (TK)

U nás je toto mestečko známe ako kúpeľné mesto vďaka unikátnemu prameňu s liečivou vodou, ktorú tu začali naplno využívať už v roku 1795, kedy tu vznikol prvý kúpeľný komplex. Samozrejme liečivú vodu poznali ľudia už dávno pred tým a dokonca o nej vedeli aj Rimania. Najväčším ťahákom a miestom za ktorým väčšina návštevníkov do Hévízu príde je kúpeľný areál s jazerom hlbokým cez 35 metrov. Priamo pod ním vyviera vzácny prameň s takou silou, že voda v celom jazere (46tis m2) sa vymení prirodzene za 72 hodín. Park pred jazierkom je upravený, posiaty kvetmi, stoja tu staré domy a je tu krásny pokoj. Aj keď to bolo lákavé, napokon som dal pred kúpaním prednosť gastropotulkám týmto malým mestečkom. Ochutnať tu môžete miestny rízling, Velős pirítós, teda kúsok chleba (alebo toastu) s nátierkou z cibuľky a mozočkov alebo typickú hévízsku zmrzlinu, ktorá sa volá "Hévízsky sen" a má v sebe spleť sladkých aj slaných chutí.

Kúpele v Hévíze patria k najznámejším v Maďarsku (TK)

Príjemná promenáda v Hévíze (TK)

Ochutnáte lokálne špeciality? (TK)

Hévíz má svoju vlastnú zmrzlinu (TK)

Balaton je odtiaľto už len na dosah ruky a bola by škoda ho obísť, nemyslíte? Len pár kilometrov za Hévízom sa objaví Balaton po prvý krát a máte pocit, že sa pozeráte na more. Predstavoval som si ho ležiac na rovine ako obrovskú "mláku", ktorá dokáže nasýtiť davy dovolenkárov, ale o to príjemnejšie bola realita. Severným brehom jazera, ktorý sme prechádzali sa tiahne príjemná Balatonská pahorkatina posiata vinicami a ďalšími zaujímavosťami. Už na prvý pohľad je to skutočne krásna krajina.

Chcete si o oblasti Balatonu prečítať viac? Pozrite na môj druhý článok:

Prvou zastávkou na brehu jazera môže byť stredoveký hrad Szigliget. Leží na 239 metrov vysokom vŕšku Várhegy a ide o impozantnú ruinu, akú som na tomto mieste skutočne nečakal. Nie je krásne, že cestovanie je stále plné prekvapení? Túlal som sa jeho nádvoriami a vyšiel až na vrchol veže s panorámou Balatonu. Tú dokresľuje vrch Badacsony, najvyšší v okolí celého jazera.

Pevnosť Szigliget s výhľadom na pahorok Badacsony (TK)

Ruina krásnej pevnosti Szigliget (TK)

Balaton je obrovské jazero, najväčšie sladkovodné jazero v strednej Európe a po dĺžke má dokonca 78 kilometrov! Sezóna utícha koncom augusta, ale aj tak je tu stále pomerne veľa ľudí na svojej dovolenke a tak oblasť príjemne žije. O pár kilometrov ďalej, už za Badacsony leží vzácne Arborétum Folly, teda arborétum staršie než 100 rokov, ktoré vybudovala rodina Folly a dodnes ho drží vo svojich rukách. Nie je to obyčajné arborétum, ale vystavané na pahorku s výhľadom na Balaton, ktorého súčasťou sú aj vinice a tak tu môžete ochutnávať lokálne, biele, balatonské vína. Tým najchutnejším je víno menom Cédrus a keď ho pijete priamo tu, stojac vo vinohrade alebo sediac s výhľadom na jazero, tak chutí priam dokonalo. Po vínku sa nezabudnite pozrieť aj na stromy naokolo, ktoré dotvárajú atmosféru miesta,

Lahodné balatonské vínka v arboréte Folly (TK)

Príjemná prechádzka arborétom (TK)

Ak pôjdete do "prímorského" letoviska Balatonfüred, tak cestou, neďaleko od Tihany nájdete reštauráciu Papok Borozója. Umiestnenú na pahorku s príjemným výhľadom na Balaton s okolím. Príjemne miesto, kde si trochu oddýchnete a potom sa cez Tihany s kláštorom a levanduľovým príbehom vyberiete práve do Balatonfüred.

Gastronomické zážitky v podniku Papok Borozója (TK)

Balatonfüred je skutočné letovisko. Má svoje pláže, svoju promenádu, môžete sa tu odviezť loďou, oddýchnuť si, pozrieť si pár pamiatok medzi ktorými vyniká vila Móra Jókaia či kaštieľ rodiny Eszterházy. Čo ma príjemne prekvapilo bolo aj to, že hlavná promenáda či park nesie meno bengálskeho spisovateľa Rabindranatha Tagoreho, ktorý vyhral Nobelovu cenu za literatúru a s jeho stopami sme sa stretávali aj v Kolkate. Promenáda ukrytá pod korunami stromov bola aj teraz plná ľudí a človek tu napočíta dobrých dvadsať stánkov, kde si môžete sadnúť na balatonské vína. Práve tu sa môžete okúpať na obľúbených balatonských plážach a oddýchnuť si. Celkom to tu žije a ak chcete mať pohľad na Balaton ucelený, tak tu sa zastavte určite.

Tihany na výbežku v Balatone (TK)

V balatonskom prístave (TK)

Vila Móra Jókaia (TK)

Balaton nechajte za sebou a vyberte sa do Budapešti, odkiaľ môžete vyraziť na skvelý výlet na ktorom vás bude sprevádzať Dunaj. Historický Visegrad leží len cca hodinku cesty severne od hlavného mesta. Ak ste išli do Budapešti vlakom, určite ste si na opačnom brehu Dunaja všimli obrovský pahorok ozdobený pevnosťou. Presne tam sa nachádza Visegrad, ktorý by nemal obísť žiaden milovník histórie. Môžete sa vyškriabať až na úplný vrchol alebo si len vychutnať Šalamúnovú vežu, krásny kúsok dejín a ak budete mať šťastie, možno tu natrafíte aj na rytiersky turnaj, ktorého sa môžete zúčastniť. Jedno je však isté, výhľadov Dunaj sa na tomto mieste neprejete!

Šalamúnová veža vo Visegrade (TK)

Slávna kamenná Šalamúnová veža (TK)

Rytierske hry v plnom prúde (TK)

Rytiersky turnaj pod Šalamúnovou vežou (TK)

Rytiersky súboj (TK)

Pod Šalamúnovou vežou (TK)

Pevnosť vo Visegrade ponúka krásne výhľady na Dunaj (TK)

Pevnosť vo Visegrade ponúka krásne výhľady na Dunaj (TK)

Poznáte maďarské mestečko Szentendre? Leží takmer na okraji Budapešti, len 20 kilometrov od hlavného mesta, no ako náhle sa v ňom ocitnete, objavíte sa v úplne inom svete. Stratí sa tu ruch veľkomesta a ponoríte sa do malebného mestečka na brehu Dunaja, kde sa mieša atmosféra strácajúceho sa maďarského vidieku a stredomorského prostredia. Szentendre patrí spoločne s Ostrihomom a Visegrádom medzi najzaujímavejšie miesta položené na Dunaji severne od Budapešti. Szentendre je na obyčajné, bezcieľne potulovanie sa veľmi príjemné miesto. Zvyklo bývať preplnené, ale tento rok to nie je preplnené nikde a tak je tu cítiť pokoj a má to svoje čaro. Túlal som sa uličkami Szentendere, hľadal v nich zabudnutú krásu a stačilo opustiť hlavnú ulicu a odrazu som bol sám. Sám som dokonca aj na hradnom vŕšku v tieni kostola s výhľadom na strechy starého mesta. Nečakal som toľko krásy na jednom mieste. Ako to, že tak blízko Slovenska máme takéto pekné miesta a človek sa o nich takmer ani nedozvie? Ak si radi vychutnávate atmosféru, tak v Szentendere nájdete aj viacero podnikov, reštaurácii či obľúbených cukrární. V jednej z nich som na odporúčanie skončil aj ja. Bola to cukráreň Szamos, ktorá má svoju tradíciu a je najlepšou v celom mestečku. Hneď vedľa môžete navštíviť unikátne marcipánové múzeum po ktorom vyhladnete aj keď do neho vojdete najedení. V cukrárni si dám fantastický dezert menom Orségzold. Vedeli ste, že Maďari každý rok vymýšľajú torty či zákusky s ktorými súťažia a víťaz sa potom predáva v cukrárňach po celej krajine? Niektoré sa tak zapíšu u ľudí, že prežijú aj roky. Presne takýmto víťazom bol aj zákusok na ktorý sa požívajú tekvicové jadierka, tekvicový olej a bol absolútne unikátny.

Malebné mestečko Szentendre na brehu Dunaja (TK)

Szentendre je plné kostolov a príjemných zákutí (TK)

Kostol na vŕšku nad mestom (TK)

Szentendre je príjemné, farebné mestečko (TK)

Ani tu nechýba ulica posiata farebnými dáždnikmi (TK)

Skvelý dezert Orségzold (TK)

Pohľad na Szentendre z Dunaja (TK)

Tak čo, už začínate rozmýšľať, že by ste sa do týchto nie príliš vzdialených končín vybrali?

foto: Tomáš Kubuš / Maďarsko, august 2020



