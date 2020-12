Egypt 2020 (foto)

Svet sa v marci zastavil, zmenil sa, ale stále sú tu miesta, kam sa viete vybrať ak milujete cestovanie. Egypt je takýmto miestom a dnes je unikátny, bez turistov. Pozrite si 60 fotiek z cesty od Alexandrie do Abu Simbel.

Egypt nie je žiadnou obrovskou exotikou, nie je to veľká neznáma, práve naopak, je to tak blízka exotika, že sa jej nadýchli tisíce ľudí, no stále má v sebe akúsi príťažlivú auru, ktorá sa zrejme nikdy nestratí. Egypt je krajina, ktorá nadchne človeka milujúceho históriu. Je ňou doslova nasiaknutá a nájdete tu všade, kam sa pohnete. Veď si len vezmite najznámejšie miesta. Pyramídy v Gíze, legendárna Alexandria, chrámy v Karnaku či v Abu Simbel, Luxor s Údolím kráľov, hrobkami či ruinami. Čo meno, to pojem a to som ešte nespomenul Káhiru s jej koptským či islamským dedičstvom. A tak som na jeseň skončil v Egypte na viac než tri týždne, aby som sa túlal krajinou od Stredozemného mora až po Abu Simbel, neďaleko sudánskych hraníc. Cestovanie po Egypte je vzrušujúce, pretože pamiatky, ktoré tu čakajú sú proste ojedinelé.

Cestovanie po Egypte v dnešnej dobe nie je vôbec problémové. Pri príchode do Káhiry stačí mať PCR test (do letovísk netreba ani ten, pretože sa test spraví na letisku) a nečaká vás tu žiadna karanténa. O tom na čo treba myslieť pred cestou a po nej som napísal samostatný článok.

Egypt je mozaika zaujímavostí a tak sa vyberme na 60 fotiek, ktoré vás na chvíľku odpútajú od reality prebiehajúcej za vašim oknom. Alexandria je vzácne historické miesto so špecifickou atmosférou Stredomoria. Má svoju kaviarenskú kultúru, ktorej sa v severnej Afrike vyrovná len marocká Casablanca a kedysi tu stáli stavby tak slávne ako maják na ostrove Faros, jeden zo siedmich divov sveta či legendárna Alexandríjska knižnica. Tá tu stojí aj dnes, hoci s tou pôvodnou má spoločnú už len meno. Ani maják nezostal, no za to vás tu prichýli pevnosť Qait Bey, katakomby, rímske ruiny či rušné ulice, ktorými sa raz za čas premotá staručká električka. O tri hodiny južnejšie už leží Káhira. Je to mesto nasiaknuté chaosom, životom, dobrým jedlom a históriou. Niekoľko dní som objavoval zákutia islamskej Káhiry. Objavoval jej uličky, staré medresy, zabudnuté mešity či hrobky a dva dni som venoval len Mestám mŕtvych, cintorínom, kde sa medzi hrobkami žije. Našiel som na nich unikátne pamiatky, hrobky sultánov, mešity a splnil sa mi jeden z ďalších snov, kedy som našiel na jednom z cintorínov hrobku Burckhardta. Túlal som sa Citadelou, koptskými kostolmi, kráčal som vedľa Nílu, v modernejších častiach mesta s architektúrou 20.storočia a posedával v kaviarničkách a čajovniach. Káhira sa dostane pod kožu.

Okolie Káhiry je mimoriadne bohaté na pamiatky. Najviac pyramíd v Egypte nájdete práve tu v okolí tohto obrovského mesta. Slávna Gíza so svojimi pyramídami je dnes prázdna, tichá, patrí takmer len vám a ešte menej ľudí zažijete v Sakkáre či v Dahšúre. Bolo neskutočné stáť na týchto miestach bez turistických davov, tak ako som ich poznal z minulých návštev. Nikde nikoho, len vánok, piesok, prach a dejiny s tak hlbokými koreňmi, že sa to nedá ani predstaviť.



Nočný vlak z Káhiry skončí ráno v Asuáne. Večer ešte ruch veľkomesta, ráno s čajom v ruke za oknom pohľad na poľnohospodárske políčka, palmy, dedinky, mestečká a životodarný Níl. Asuán je totálne iný svet, než Káhira. V Asuáne je iná atmosféra, mieša sa tu Arábia s Núbiou. Je tu pohoda, lenivá atmosféra umocnená bazárom, ibištekovým čajom, grilovanou keftou či skvelým koshari. Len tak nasadnúť na feluku a nechať sa unášať vetrom po nílskej hladine. Piesok, púšť, krásne západy slnka a prechádzka k ruinám kláštora sv.Simeona s panorámou Asuánu. Toto miesto musí dostať každého. Dokonalá poloha napokon ukáže aj chrám vo Philae, ktorý celý presunuli na nový ostrovček. Ani tu niet žiadnych turistov. Len dvojica strážnikov sedí v tieni chrámu a baví sa. Hieroglyfy sa tu miešajú s koptskými krížmi a egyptský chrám stojí hneď vedľa Trajánovho kiosku. Otvorená kniha histórie, len si nalistujte kapitolu. Južne od Asuánu stojí aj unikátny Abu Simbel. Okázalý chrám kráľa Ramzesa II. je plný fantastických reliéfov a ticha. Naposledy tu človek nepočul takmer vlastný šepot či myšlienky a dnes? Dnes sa chrámom odráža ozvena mojich krokov. Sadnem si dnu, hľadím na Ramzesa na reliéfoch a nechápem ako som sa tu ocitol.

Posledným bodom je Luxor a jeho bohaté okolie. Luxor ako mesto nemám rád. Jeho atmosféru u mňa vždy pokazia všade prítomní bakšišáci zvolávajúci na jazdu na konskom povoze, na feluku, na obchodíky, na papyrus, alabaster, parfémy a tak je prechádzka mestom iba perpetum mobile a opakujúce „nie, ďakujem“. Luxor má svoje zaujímavé miesta. Veď tu stojí fantastický chrám, je tu zaujímavý bazár či výhľady na Níl. Čo však na Luxore milujem je jeho okolie. Karnak so svojim chrámom stojí len 3 kilometre od centra a je to iný svet. Kým pri pyramídach či v chrámoch na juhu nebol takmer nikto, tu v Karnaku sú turisti, pár desiatok nanajvýš, pretože Hurghada už nie je ďaleko. Ak človek počká na čas obedu či poobede, chrám sa vyprázdni a ste tu sami. Totálny zážitok, kráčať jeho útrobami, sedieť pod obrovskými stĺpmi a len vnímať krásu. Na opačnej strane Nílu je krajina prevŕtaná hrobkami. Údolie kráľov a najznámejšie postavy egyptskej histórie s ich príbytkami večnosti. Nazriete do hrobiek a napokon sa prejdete prázdnym chrámom v Deir el-Baharí s postavou Haštepsut.

Egypt fakt stojí za to a tak ako ho človek môže zažiť dnes je unikátne. Ešte taký ostane niekoľko mesiacov a potom sa dúfajme, svet opäť zmení a bude viac otvoreným miestom ako dnes.

.: ALEXANDRIA :.

Prístav v Alexandrii (TK)

Pevnosť Qait Bay na mieste, kde stál kedysi slávny maják (TK)

Alexandria v sebe skrýva aj množstvo rímskych ruín (TK)

Slávna promenáda na brehu Stredozemného mora (TK)

Pompeiov stĺp patrí k TOP pamiatkam rímskej Alexandrie (TK)

Trh s rybami v uliciach Alexandrie (TK)

Alexandria je na brehu Stredozemného mora (TK)

.: KÁHIRA :.

Mešita Muhammada Aliho na káhirskej Citadele (TK)

Potulky bazárom Khan el-Khalili (TK)

Bazárovými uličkami (TK)

Bazár El-Khayamiya neďaleko brány Bab Zuwayla (TK)

Na raňajky chutí najlepšie foul priamo v káhirských uliciach (TK)

Potulky islamskými časťami Káhiry (TK)

Starými uličkami Káhiry (TK)

Potulky "mestom mŕtvych" s hrobkami sultánov (TK)

Káhirské mesto mŕtvych je unikátnym miestom na túlanie (TK)

Uličkami v meste mŕtvych (TK)

Aj takto vyzerajú mnohé káhirské ulice (TK)

Študovanie islamskej Káhiry v kaviarničke El-Fishawi (TK)

Nádherná hrobky v islamskom komplexe Qalawun (TK)

Mešita Ibn Tulun s netradičným minaretom (TK)

Nádherné ráno z môjho káhirského balkónu (TK)

Mešita Al-Azhar je najdôležitejšou v Káhire (TK)

Okázalé hrobky v káhirskom meste mŕtvych (TK)

.: GÍZA :.

Opustená Gíza (TK)

Pod monumentálnou Cheopsovou pyramídou (TK)

Chefrénova pyramída je druhou najväčšou v Gíze (TK)

Ich veličenstvá pyramídy (TK)

Zoči voči slávnej Sfinge (TK)

Sfinga tu stojí tisícročia (TK)

.: SAKKÁRA :.

Slávna Džosérova pyramída je dnes úplne prázdna (TK)

Džosér a Imhotep sa zapísali do dejín (TK)

.: DAHŠÚR :.

Červená pyramída je staršia než Cheopsova (TK)

Lomená pyramída patrí medzi najunikátnejšie egyptské pyramídy vôbec (TK)

.: KARNAK :.

Panoráma Karnaku spoza posvätného jazierka (TK)

Túlať sa Karnakom to je túlať sa dejinami starovekého Egypta (TK)

Opustený Karnak a pohľad na jeden z obeliskov (TK)

.: LUXOR :.

Luxorský chrám stojí priamo v centre (TK)

Na brehu Nílu s výhľadom na Údolie kráľov (TK)

Memnónove kolosy (TK)

Opustený chrámový komplex Deir el-Baharí, ktorý patrí kráľovnej Haštepsut (TK)

Reliéfy z chrámových stien (TK)

Unikátne stĺpy v Haštepsutinom chráme (TK)

Deir el-Baharí je plné krásnych a farebných reliéfov (TK)

Reliéfy z chrámu sú dnes stále fantastické (TK)

.: ASUÁN :.

Asuán sa vynára za pieskom na brehu Nílu ako oáza (TK)

Asuánsky bazár (TK)

Hrobky núbijskej nobility na nílskom brehu (TK)

Odpočívajúce feluky na Níle (TK)

Mauzóleum Aga Khana nad Asuánom pri západe slnka (TK)

Ruina kláštora sv.Simeona (TK)

Obľúbené a tradičné Koshari je egyptskou pochúťkou (TK)

Ibištek je najlepším suvenírom z Asuánu (TK)

.: PHILAE :.

Chrámový komplex Philae presunuli na terajší ostrov (TK)

Trajánov kiosk (TK)

Philae je dnes totálne bez turistov (TK)

Strážnici v chráme Philae (TK)

.: ABU SIMBEL :.

Slávny chrám v Abu Simbel si dnes vychutnáte takmer sami (TK)

Nádherné reliéfy v Ramzesovom chráme (TK)

Chrám pre Nefertari je tiež súčasťou Abu Simbel (TK)

foto: Tomáš Kubuš / Egypt, október-november 2020



